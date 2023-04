Kiko Rivera, consciente de lo mal que lo hizo en Torrente 4

El hijo de Isabel Pantoja cree que si Santiago Segura no lo llamó, "no lo hice demasiado bien" Kiko fue el fichaje estrella de Torrente 4

Días de tele, el programa de Julia Otero en RTVE, recibió anoche como invitados a Santiago Segura y a Kiko Rivera, entre otros. El director de cine y actor estuvo sentado en el programa, pero el hijo de Isabel Pantoja apareció por sorpresa a través de videollamada.

No obstante, fue una de las estrellas de Torrente 4, la penúltima entrega de la saga creada por Segura: "cuando Santiago me llamó fue como cumplir un sueño. Disfruté muchísimo porque me pilló joven, aunque en una época complicada de mi vida".

"No me ha vuelto a llamar, así que no lo hice demasiado bien", dice Kiko Rivera

Ahora bien, el andaluz también confesó que no fue el mejor actor posible: "llegaba tarde a los rodajes y me costó muchísimo, pero yo creo que al final lo hice lo mejor que pude, aunque no me ha vuelto a llamar, así que no lo hice demasiado bien". Santiago Segura, en un intento de corregirle, apuntó que sí contactó con él en otras ocasiones: "tienes que reconocer que sí te he llamado alguna que otra vez, pero no pudiste por problemas". Este, sorprendido, preguntó: "pero no fue para una película, ¿no?".

El director, dejando vendido al DJ, confirmó la razón por la que no pudo aceptar el proyecto: "era para que hicieras un papel de disc-jockey que al final hizo Cañita Brava. Dos días antes me dijiste: 'no puedo ir por problemas familiares'". Kiko añadió que no era una excusa, dado que realmente se encontraba mal, y dejó la puerta abierta a regresar al mundo del cine con Santaigo Segura.