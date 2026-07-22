Kiko Rivera cancela su gira de verano por "un problema grave de salud"

Hace apenas un mes que arrancó el verano y el calendario musical seguía repleto de citas festivas. Sin embargo, Kiko Rivera ha decidido bajarse del escenario de manera abrupta. En un comunicado oficial, el artista anuncia la cancelación total de su gira de verano debido a un problema de salud que define como "grave" y "complicado".

"Me veo en la obligación de suspender toda la gira de verano prevista", escribe, subrayando que se trata de "una de las decisiones más difíciles" que ha tomado. Rivera recuerda la ilusión y el esfuerzo que deposita en cada actuación y reconoce que disfruta profundamente compartiendo esos momentos con su público.

Prioridad absoluta: la recuperación

El DJ confiesa que tiene ganas de seguir actuando, pero que ahora necesita centrar toda su energía en recuperarse. Sabe que un anuncio así genera preguntas, aunque pide comprensión y discreción: "Por respeto a mi situación y a mi entorno, por ahora no voy a dar más detalles. Os pido comprensión y, sobre todo, respeto hacia este momento tan delicado".

Un mensaje de agradecimiento y un 'hasta luego'

Rivera dedica parte del comunicado a su comunidad de seguidores, a quienes agradece el apoyo constante. Afirma que espera volver "muy pronto, con más fuerza que nunca" y reencontrarse con ellos sobre el escenario. "Gracias por estar siempre ahí", concluye.

El artista tenía pendientes 16 conciertos en las próximas semanas, pero la salud se impone. Según la revista Lecturas, su pareja, Lola García, también ha tenido que aplazar las clases de flamenco de su academia por el mismo motivo, lo que refuerza la preocupación en torno a la situación.

Mientras tanto, los seguidores de Kiko Rivera llenan las redes de mensajes de ánimo y deseos de pronta recuperación, con la esperanza de verle de nuevo sobre el escenario en cuanto sea posible.