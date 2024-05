Kiko Matamoros expone los privilegios secretos de Carmen Borrego en Supervivientes

Ni que fuéramos Shhh sigue demostrando que es un programa que sabe cómo crear contenido tanto para sí mismo como para las redes sociales. La última polémica de la que ha hablado el formato que recupera la esencia Sálvame ha sido sobre el paso de Carmen Borrego por Supervivientes 2024. La hermana de Terelu Campos pasó poco tiempo en el programa antes de abandonar por prescripción médica, y ahora habla Kiko Matamoros sobre los presuntos privilegios de los que habría gozado la que fuese su compañera en Sálvame.

"Le han dejado hacer y deshacer lo que le ha dado la gana. Luego, has venido y te has currado milagrosamente y has tenido una recuperación que ya quisiera una persona con un atisbo de ansiedad o depresión", expone Kiko Matamoros en el programa, poniendo en duda el verdadero problema de salud que dijo tener Carmen Borrego.

"Te han mantenido un mes fumando en la barca, luego en el hotel, volviendo a la playa un rato... Luego te mareabas y no se lo creía nadie", añade el colaborador sobre los presuntos privilegios que habría tenido la hija de María Teresa Campos.

Antes de finalizar su disertación y ataque personal a Carmen Borrego, sentencia: "has hecho el ridículo desde que pusiste un pie en la playa hasta que te han evacuado. Sigues haciendo el ridículo en el plató y te declaras ganadora moral. Tienes un papo que te lo pisas". ¿Cómo se lo habrá tomado la susodicha al escuchar a la persona con la que un día compartió plató?