Kiko Matamoros carga contra Marta Riesco: "Me parece muy bien que nos ponga a parir"

Durante el pasado lunes, el programa 'Ni que fuéramos Shhh' emitió una entrevista con Marta Riesco. La periodista rompió su silencio sobre todas sus polémicas. Entre otras cosas, habló sobre su repentina salida de Mediaset, la relación sentimental con Antonio David Flores o su vínculo con Rocío Flores.

"Ha sido lo peor que me ha pasado en la vida. Ojalá nunca nos hubiésemos cruzado. He sido altiva, creída... Las cosas que pueden pensar que he sido, pero estaba rota. Estaba en una vorágine que no sabía qué camino tenía que escoger, tomaba mala decisión tras mala decisión. No sabía cómo actuar, no me reconocía ante el espejo", confesaba Riesco.

No obstante, la ahora creadora de contenido se ha mostrado contundente contra algunos de sus ex compañeros de 'Sálvame'. En este contexto, los tertulianos trataron el tema en su nuevo espacio. Kiko Matamoros fue uno de los que respondió directamente: "Me parece muy bien que nos ponga a parir, cuanto más controversia mejor".

Después de este comentario, Matamoros intentó cambiar de tema, antes de que María Patiño le interrumpiera para profundizar más en él. "Kiko, vamos a intentar mejorar el plano, no por nada. Después hablamos más tranquilamente", decía la presentadora desde el estudio en referencia a la videollamada con el colaborador.