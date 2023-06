Kiko Matamoros alucina tras enterarse de este bombazo: "No me lo creo"

El programa ha llamado al colaborador para contarle una noticia El formato emitirá su último programa el próximo viernes 23 de junio

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

El pasado jueves, 'Sálvame' anunció en exclusiva que Kiko Hernández se casará con Fran Antón el próximo sábado 10 de junio. Este viernes, Terelu Campos ha llamado a Kiko Matamoros que está en Asia celebrando su luna de miel con Marta López.

Tras la llamada, el colaborador ha alucinado con la noticia y no se la cree : "No sé si os han tomado el pelo o si me lo estáis tomando a mí (…) No me lo creo, ni lo sabía ni me lo creo".

Terelu le ha comentado que entiende su reacción, pero que Kiko Hernández no ha llamado para desmentir la información. "Es todo como de chiste, no me creo nada. Kiko tiene que estar en su casa retorcido de la risa", seguía diciendo Matamoros.

El recién casado ha explicado que no le molesta que su amigo no se lo haya contado, pero que en caso de que sea verdad, se lo tomaría bastante mal. Aun así, se ha mostrado muy comprensivo: "También entiendo a Kiko, si fuera verdad, que lo mantenga en silencio pero no tiene mucho sentido si al final se va a enterar todo el mundo (…) Me voy a tomar una copa a la salud de Kiko, si es verdad".