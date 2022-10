Kiko Matamoros, acorralado por haber defendido en el pasado a Antonio David Flores

Fue uno de los protagonistas del programa de anoche de En el nombre de Rocío El tertuliano comenzó a dar la razón a Rocío Carrasco pese a estar a favor de su ex marido en el pasado

Kiko Matamoros siempre se ha mostrado muy cercano a Antonio David Flores, y en las antípodas ideológicas de Rocío Carrasco. No obstante, muchos son los compañeros que le han acusado durante los últimos años de ser el altavoz del ex marido de Rocío en programas como Sálvame. Pero ayer se percató de que había cosas que no había hecho bien en el pasado, sobre todo tras ver un fragmento de En el nombre de Rocío en el que que Antonio David aseguraba haber dado instrucciones a su hija, Rocío Flores, tras la muerte de Rocío Jurado.

Dadas estas declaraciones emitidas en A tu lado por Antonio David, Kiko Matamoros tuvo que rendirse ante lo obvio: "lo que hemos visto es incontestable. Es un episodio muy dramático. Antes decía María Patiño que en esta historia la víctima eras solo tú, y yo lo que veo claro es que hay más de una, y es tu hija en este caso".

Jorge Javier Vázquez, siendo consciente del paso atrás que había dado Kiko Matamoros en la historia, le preguntó quién era el verdugo en este caso: "aquí no hay duda. Si las cosas se producen como se da a entender en el vídeo, y como se puede entender por lo general, el verdugo aquí es el padre, evidentemente. Me conmueve el hecho de que a una niña de 9 años se la utilice para obtener información de este tipo".