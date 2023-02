Kiko Jimémez se define "pansexual" por esto que dicen de él

El colaborador desmiente que acuda a locales de intercambio de pareja Acaba bromeando con su orientación sexual para quitar hierro al asunto

Sálvame ha abordado el desalojo de la discoteca en la que se encontraba Froilán desde otro punto de vista: el citado local funcionaría también como espacio para intercambios de pareja, por lo que ha abierto la veda para hablar de la posible asistencia de Lydia Lozano y su marido, y de la supuesta conexión que Kiko Jiménez tendría con este tipo de ambientes. Lydia ya se ha marchado del programa por esta cuestión (aunque es muy probable que acabe regresando), mientras que Kiko ha preferido quitarle hierro al asunto.

El testigo conocido como Apolo aseguró que no solo acuden a los locales de intercambios de pareja personas heterosexuales: "también bisexuales". Es entonces cuando nombró a Kiko Jiménez, explicando que le habría visto interactuando tanto con hombres como mujeres. Bromeando, el aludido aseguró a sus compañeros que no es "bisexual, tampoco heterosexual. Soy pansexual (...). Quiere decir que te encanta todo tipo de atracción sexual, tanto para cualquier género como para cualquier sexo". También añadió en tono de broma que tenía una habitación "roja" para no tener que ir siempre al local.

Recuperando la seriedad, Kiko Jiménez desmintió al supuesto testigo: "es totalmente falso". También justificó las respuestas sobre su orientación sexual que acababa de dar: "no me importaría, en el caso de ser bisexual, homosexual o lo que fuese, dado que sería decisión mía".