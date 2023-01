Kiko Hernández revela el secreto más oscuro de Las Campos

El colaborador de Sálvame asegura que su chófer lleva más de un año sin cobrar Kiko se sometió una vez más al polígrafo

Kiko Hernández se sometió anoche en el polígrafo de Viernes Deluxe y lanzó un bombazo que no deja en muy buen lugar a Las Campos: el colaborador de Sálvame confesó que el chófer de la familia le había contado que sus compañeras llevaban más de un año sin pagarle la nómina que le corresponde. Tal y cómo se esperaba, Carmen Borrego, sentada en el plató, desmintió la información y se encaró con Kiko:

"No es verdad. Que se lo haya contado no quiere decir que sea verdad". Pero Kiko Matamoros pidió más explicaciones: "a mí eso no me vale". Sorprendentemente, Kiko Hernández no insistió demasiado en el tema y atacó a su propio confidente: "un tío que tiene la cara de decir que Campos no le paga la nómina, si además es mentira, es de ser un auténtico sinvergüenza. Pero es que no solo dijo que no le pagó durante un año. También que hay un momento en el que no puede pagar recibos y le tiene que dejar más de 20.000 euros a María Teresa Campos".

Una vez más, y sin perder la compostura, Carmen Borrego desmintió este segundo dato: "para nada es verdad, entre otras cosas porque Gustavo no tiene 20.000 euros para dejarle a mi madre, ya te lo digo. Gustavo no le ha prestado dinero a mi madre y Gustavo no ha estado un año sin cobrar, te diga lo te diga".