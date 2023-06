Kiko Hernández se pronuncia sobre su boda en 'Sálvame': "Ni tenían que saberlo ni tenían que estar"

El colaborador ha acudido al plató tras cinco días ausente Kiko se ha pronunciado sobre la supuesta boda

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unas semanas se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco. el formato 'Deluxe' lo hará el 7 de julio, por "ajustes de programación".

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

La semana pasada saltaron las alarmas de que Kiko Hernández se iba a casar con Fran Antón. Tras no confirmarse ni desmentirse la noticia, el colaborador se ha presentado al programa después de cinco días ausente.

Kiko ha llegado al plató en un coche blanco, arrastrando unas latas y con la matrícula que ponía "just married". Algunos compañeros han decidido preguntarle si tenían que felicitarte por la boda, a lo que él ha contestado: "Eso os pregunto yo".

Hernández no ha desmentido si se ha casado, pero tampoco lo ha afirmado. No ha querido contestar a las preguntas: "Hay cosas de mi vida que comparto y otras que no, lo decido yo porque con mi vida hago lo que me da la gana".

Aunque no ha dado ningún detalle, Kiko ha explicado que ha estado muy feliz este fin de semana: "Recuerdo dos días de mucha felicidad, cuando nacieron mis hijas y este fin de semana. Es comparable en cuanto a felicidad. Además se ha pronunciado en cuanto a no informar a sus compañeros de la supuesta noticia: "No era el día ni tenían que saberlo ni tenían que estar".