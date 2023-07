Kiko Hernández se despacha a gusto contra Shakira

El colaborador ya graba el docu reality de Netflix

Sálvame fue cancelado, y Netflix ha aprovechado la oportunidad para grabar un docu reality de nombre desconocido con 8 de sus colaboradores: Belén Esteban, Kiko Hernández, Chelo García Cortés, Víctor Sandoval, Kiko Matamoros, María Patiño, Terelu Campos y Lydia Lozano ya se encuentran fuera de España, visitando programas de Miami y Ciudad de México, con el objetivo de encontrar un nuevo trabajo.

El primer plató que ha recibido a los 8 colaboradores de Sálvame ha sido ¡Siéntese quien pueda!, un programa de Univisión que se graba todos los días en Miami y que ha protagonizado la última polémica de la jornada. Kiko Hernández se estrenaba en el formato hablando claro acerca de Shakira y las últimas noticias que ha protagonizado la colombiana.

"Me da igual que tengas cien mil fans, cuatrocientos mil fans, dos millones... Eso que estás haciendo no se puede hacer porque no das ejemplo a tus hijos ni a la sociedad", asegura Kiko Hernández acerca de la decisión de Shakira de llevar a sus hijos a los Premios Juventud, celebrados en Puerto Rico.

Después de las acusaciones de fraude fiscal que ha recibido en las últimas horas, la artista no dudaba en posar junto a sus pequeños en este certamen. Pero Chelo García Cortés contradijo a su compañero: "¿Es más incorrecto lo que hace Shakira sacando a sus hijos donde le da la gana que lo que hace Piqué llevando a sus hijos a fiestas del Barça?".