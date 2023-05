Kiko Hernández carga duramente contra Anabel Pantoja en 'Sálvame': "Es demasiado joven para..."

El último programa se emitirá el próximo viernes 23 de junio Mediaset ha decidido cancelar el formato

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2009 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

Hace unos días se comunicó que, definitivamente, 'Sálvame' ha llegado a su final. Aunque la primera noticia fue que el 16 de junio se emitirá el último programa, ahora han modificado la fecha. Será el próximo viernes 23 de junio, cuando el formato desaparecerá para siempre de la parrilla de televisión de Telecinco.

Con los cambios en la presidencia de Mediaset, el grupo de comunicación ha decidido cambiar la imagen de Telecinco: "Salem quería cambiar la imagen y los contenidos de la cadena desde que llegó. Él quiere una televisión familiar, respetuosa y amable", según aseguran varias fuentes.

A partir de septiembre, el grupo de medios de comunicación ha apostado por Ana Rosa Quintana para sustituir al programa que presenta Jorge Javier Vázquez.

En los últimos días corren los rumores de que Anabel Pantoja tiene un romance con Samu Chávez, exconcursante de 'La isla de las tentaciones'. La colaboradora se mostró molesta y dejó claro que no estaba obligada a responder en la calle.

Kiko Hernández, aprovechó a lanzar un mensaje a la sobrina de Isabel Pantoja, recordándole que en parte, está obligada a contestar: "Esa chica que lleva el micro el día de mañana tú la vas a llamar para una convocatoria de unas joyas o de una línea de camisetas y esa chica te dirá vete a la mie*** porque yo tampoco estoy obligada".

Anabel contestó que no estaba obligada a contestar en la calle, y que esperaba que la gente no pensara mal de ella: "Espero que no me tachen de borde, diva o estrella porque estoy más estrellada que la Osa Mayor, solo que considero que no tengo obligación".

Kiko ha explicado en el plató que la colaboradora no entendió lo que le estaba diciendo, y volvió a explicarlo: "Nadie te pone un cuchillo, pero luego vas a presentar una línea de joyas, de lencería, de botas y vas a llamar a los medios para que te cubran ese evento, para que te compren las cosas, entonces yo no digo que atienda o que no, digo que sea educada".

Además, arremetió contra ella: "Digo que se quite la soberbia ya, que para soberbia, ha aprendido que a su tía no le ha ido bien porque se echó a todos los periodistas encima y es muy joven para tener un soberbia tan viejuna como la de su tía".