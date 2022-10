Kika Lorace, en contra de Drag Race por esto que ocurre con las 'drag queen' tras el programa

La 'drag queen' pide que el representante que se adhiere a cada concursante trabaje de forma más realista "Pídele un poquito menos de caché y déjala trabajar, mueve a la travesti"

Drag Race España ha facilitado que la audiencia conozca la cultura drag queen española, más allá de todos los que ya veían a las reinas actuar en locales de lo más variado. Pero el formato no está exento de problemas, y Kika Lorace, una de las drag más conocidas de España, pero que nunca ha concursado en el programa de Atresmedia, ha señalado cuál es la realidad a la que se enfrentan la mayoría de travestis al salir.

"Después de Drag Race España pasas a formar parte de un portfolio de un manager durante cuatro años y este pide por ti un caché", señala Kika Lorance en el podcast Maricona de Pepe Müller y Víctor Dr. Amor. El problema es que este caché es surrealista, dado que a menudo exige que en los camerinos, antes, durante y después de cada actuación, "haya frutos secos, toallas blancas o frutas de temporada".

"A mi me han contado chicas que algunas viven de ahorros, y una de ellas se ha cambiado el nombre porque no puede trabajar con su nombre de travesti, y se ha puesto otro para trabajar, como si tuviera otro alter ego", critica con dureza Kika Lorace, quien pide que se deje de tratar mal a la cultura drag: "¿por qué a las travestis hay que tratarlas mal todo el rato? ¿Por qué esas chicas están arruinadas? ¿Por qué están dependiendo cuatro años de una persona y por qué están maltratadas en el proceso? Me molesta".

¿Su solución? Bajar el caché a cifras realistas que permitan a las representadas, a las ex concursante de Drag Race España, trabajar cómo se merecen.