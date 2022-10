Juan del Val opina sobre sus diferencias con Tamara Falcó: "Ni pensamos ni sentimos igual"

El miembro del jurado de 'El Desafío' ha comentado la situación actual de la marquesa de Griñón

Juan del Val ha querido opinar sobre la figura de Tamara Falcó después de que la gente haya pasado de apoyarla por su infidelidad a cargar contra ella por sus polémicas palabras sobre la sexualidad. La participación de la marquesa de Griñón en un foro ultracatólico provocó que se ganase todo tipo de críticas, lo que ha hecho que el colaborador de 'El Hormiguero' se haya querido pronunciar al respecto. A través de una mensaje en sus redes sociales, el marido de Nuria Roca ha analizado lo que ha ocurrido con la hija de Isabel Preysler.

El tertuliano ha hablado largo y tendido sobre el asunto: "Menos de una semana después, todo el mundo abandona el barco. Unos días han bastado para pasar de considerarla una heroína a la reaccionaria de la que hay que huir. Hace una semana que una panda de cursis se manifestaban miembros del #teamTamara #todossomosTami y demás gilipolleces para apoyar a una persona cuyo único mérito en esos días había sido sufrir una infidelidad. Cientos de señoras y algunos señores me vapulearon en redes por 'meterme con Tamara' y no ser lo suficientemente empático con una compañera que estaba sufriendo".

El jurado de 'El Desafío' ha detallado por qué se critica a su compañera de programa: "Tamara ha ido a un foro ultracatólico sobre la familia tradicional a decir lo que piensa (o no, porque yo no he entendido bien lo que ha dicho como me sucede algunas veces) y la gente ha sobreactuado para llevarla a la hoguera como hace unos días destrozaron al novio infiel".

Del Val ha matizado cómo es su trato con Falcó: "Yo nunca he estado en el #teamTamara que se creó hace unos días, por eso no tengo que abandonar el barco del que ahora saltan todas las ratas. Tamara y yo estamos en las antípodas ideológicas, ni pensamos ni sentimos igual, pero le tengo cariño después de dos años siendo compañeros, y la respeto como respeto a todo el mundo, piense como piense y sienta como sienta".

Antes de zanjar su argumento, Juan ha analizado cuál cree que es el problema de Tamara: "Hay una cierta paradoja en esta historia que a ella y a mí nos separa y nos une. Yo sí he formado una familia tradicional, estoy casado con la mujer con la que vivo desde hace veinticuatro años y con la que tengo tres hijos sanos, estudiosos y que hablan perfectamente inglés. Sin embargo, respeto profundamente a otras familias que son distintas, nada tradicionales como, por ejemplo, la suya", ha añadido.