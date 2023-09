Juan del Val no se contiene y lanza un 'zasca' a Tamara Falcó en El Hormiguero

La primera tertulia de El Hormiguero en su regreso, protagonizada por la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Parece que El Hormiguero quiso volver al pasado porque en la primera tertulia de la nueva temporada, los colaboradores abordaron la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, celebrada en la finca El Rincón el pasado 8 de julio de 2023. Ahora, dos meses más tarde, los participantes del programa hablan de lo bien que se lo pasaron, pero Juan del Val no dejó pasar la ocasión sin emitir un sonoro 'zasca' a la protagonista, quien acaba de volver de su larguísima luna de miel.

"Lo mal que os portasteis todos", aseguró Tamara Falcó nada más empezar a hablar de su boda por primera vez en televisión. Pero Juan del Val no dudó en quejarse del enlace: "la ceremonia no fue corta. Yo entré con sed y se me hizo larga. ¿Duró seis horas?". Un 'zasca' que se escuchó bien lejos, por cierto, porque nadie se esperaba que el marido de Nuria Roca fuera tan sincero con su compañera de mesa.

Otros colaboradores hablaron de los discursos en inglés, el tiempo de espera o la cena tan breve que hubo tras contraer matrimonio.

Pablo Motos, por su parte, asegura que todos hablaron con él acerca de sus entrevistas a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, algo que pudo saturarle durante algún tiempo. Sin embargo, el buen rollo imperó en todo momento en la mesa de El Hormiguero, con una Tamara Falcó que no se tomó mal ni este ni el resto de comentarios.