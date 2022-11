Juan del Val cierra filas y defiende públicamente a Pablo Motos y El Hormiguero

"Es uno de los ataques mediáticos más injustos", asegura el guionista de El Hormiguero Asegura que los responsables del ataque pertenecen a una "supuesta élite intelectual"

Juan del Val, guionista de El Hormiguero, colaborador del formato y pareja de Nuria Roca, ha aprovechado una columna de opinión en El Mundo para atacar de forma férrea a todos aquellos que critican a Pablo Motos y al formato de Antena 3, calificando a este formato como "un programa imbatible para alegría de su cadena y desesperación de las rivales para alegría de su cadena y desesperación de las rivales".

En este texto que funciona a modo de defensa, asegura que Pablo Motos es un presentador con "una obsesión desmedida por el trabajo y una intuición innata para saber dónde está el talento", y por esto considera que la campaña orquestada por las redes sociales a raíz del spot del Ministerio de Igualdad ha sido "uno de los ataques mediáticos más injustos que se han hecho jamás contra un comunicador".

Lo más sorprendente es que Juan del Val tiene muy claro quiénes han perpetrado este ataque contra Pablo Motos y su programa: "una supuesta élite intelectual formada por sujetos habitualmente alejados del éxito", decidida a terminar con el prestigio del presentador.

El columnista no termina sin decir que este movimiento es una "campaña mediática para convertir su imagen en la de un peligroso machista" en el marco del movimiento Me Too. Sí reconoce que algunas preguntas hechas por Pablo Motos pueden sonar "impertinentes", pero "son muy pocas y se produjeron hace demasiado tiempo".