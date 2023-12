Juan del Val arrasa con este consejo tras la boda 'fallida' del torero Juan Ortega

Como sucede siempre en la prensa del corazón, los temas terminan muriendo mucho más pronto de lo que hubiéramos pensado cuando salen a la luz. Quién hubiera dicho que la 'espantada' del torero Juan Ortega en su propia boda, dejando plantada a su pareja Carmen Otte, iba a desaparecer de la mayoría de revistas y programas pocas semanas después.

Sin embargo, Juan del Val, colaborador de La Roca y marido de Nuria Roca, ha vuelto a hablar de ello al ser muy buen amigo del diestro.

"Con Juan hablo y bueno, pues hombre, es algo difícil de llevar", asegura Juan del Val en declaraciones a Europa Press. Sin embargo, no se quedó aquí y fue más allá sin entrar en detalles sobre este tema en concreto: "no tengo mucho que decir sobre esto (...). Soy amigo de Juan y he hablado con él pero es que no tengo nada que decir (...) Todo lo que él quiera decir, cuando lo quiera decir y le apetezca, si es que le apetece, pues ya lo dirá él".

Además, el colaborador decidió terminar la conversación con una acertada reflexión muy aplaudida: "ningún comunicado que tú hagas sobre ninguna cosa evita que la gente se invente otras. Por lo tanto, que hagan lo que quieran... ellos sabrán lo que tienen que hacer".

Por mucho que Juan Ortega confirmara que no se casó finalmente con Carmen Otte, esto no evita la proliferación de rumores constantes tal y cómo apunta de forma inteligente Juan del Val.