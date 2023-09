Juan se sincera en 'First Dates': "Aunque sea un poco machista..."

El programa ha juntado a Sonia y Juan El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sonia (51 años) y Juan (55). El soltero ha explicado que "aunque sea un poco machista decirlo", lo que más le atrae de las mujeres es "el culete". La primera impresión de la comensal ha sido muy buena: "Que ojos más bonitos. Estaba muy nerviosa pero cuando lo he mirado a los ojos me ha transmitido mucha tranquilidad".

Juan ha explicado que al verla, se ha quedado "un poco sin impresión porque ha sido todo muy rápido". Aun así, luego se ha sincerado y ha explicado que no es su tipo: "Nunca había estado con una chica así en absoluto, ni nada que se parezca. No quiere decir nada porque lo del físico ni me va ni me viene".

En la decisión final, Sonia ha declarado que tendría una segunda cita con Juan porque se ha sentido muy a gusto. En cambio, el soltero ha explicado que no tendría un segundo encuentro porque no es su "estereotipo".