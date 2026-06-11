Juan Echanove destapa su incómoda salida de Cuéntame: "Oye, que te vamos a matar"

Juan Echanove reapareció en 'La noche de Aimar' con una mezcla de serenidad y contundencia. El veterano intérprete, uno de los rostros más queridos de la ficción española, habló sin rodeos de un episodio que siempre había evitado detallar: su abrupta salida de Cuéntame.

El actor reconoció que atravesó un periodo complicado: "Lo verdaderamente difícil es no poder salir, no poder entrar, no trabajar". Aun así, dejó claro que no piensa convertir su experiencia en un melodrama: "No estoy dispuesto a sobreactuar un drama de mi propia vida".

"Las cosas no se hicieron bien"

Aunque siempre ha sido prudente al hablar de la serie, esta vez Echanove fue más explícito: "En Cuéntame sencillamente creo que las cosas no se hicieron bien".

No se trata de rencor, insistió, sino de una percepción personal sobre cómo se gestionó su salida. Afirmó que no se arrepiente de haber formado parte de la ficción durante más de una década, pero admitió que rara vez se ha sentido con ganas de abordar públicamente el tema.

Una explicación que nunca le convenció

Aimar Bretos le preguntó si creyó la versión oficial que le dieron para justificar su marcha. La respuesta fue inmediata: "Motivos argumentales… caray con las palabras. No, eso no".

Echanove explicó que ese tipo de decisiones se planifican al inicio de una temporada, no se improvisan de un día para otro. Para él, la explicación no encajaba ni en tiempos ni en formas.

"Oye, que te vamos a matar"

El actor recordó con crudeza cómo le comunicaron que su personaje, Miguel Alcántara, desaparecería de la serie: "Espérate, no te vayas a casa que Fulano quiere hablar contigo… 'Oye, que te vamos a matar'".

Aquel anuncio, inesperado y frío, le dejó claro que no se trataba de un giro narrativo: "Eso no es un motivo argumental, eso es una putada. En mi pueblo a eso le llaman una putada". Aun así, aseguró que decidió asumirlo con "naturalidad y deportividad".

Juan Echanove buscando a su hija. SERIE DE TVE TELEVISION CUENTAME CAPITULO EN EL QUE MUERE JUAN ECHANOVE / EFE

Un final abrupto para un personaje histórico

El rodaje de la temporada 19ª comenzó el 30 de octubre de 2017 y concluyó el 1 de junio de 2018, ya sin él.

Su personaje, uno de los pilares del universo Alcántara, desapareció sin que el propio actor lo viera venir. Pese a ello, Echanove evita cualquier ataque directo y prefiere quedarse con lo positivo: su nominación al Premio de la Unión de Actores, su presencia en el Festival de Montecarlo y los 12 años de trabajo continuado.

La etapa más rica de su carrera

Lejos de quedarse anclado en el pasado, Echanove destacó que su salida de Cuéntame abrió un periodo especialmente fértil: "Gracias a que dejé Cuéntame he hecho una cantidad de trabajos que sin duda alguna es el tramo más interesante de mi vida".

El teatro, su gran pasión, volvió a ocupar un lugar central en su día a día, permitiéndole reconectar con la vocación que abrazó hace casi medio siglo.

Un legado televisivo que sigue vivo

Aunque su marcha fue abrupta, el actor mantiene un profundo agradecimiento hacia la serie que marcó a varias generaciones: "Estoy muy agradecido a esa serie. Doce años yendo a Pinto a rodar…".

Su personaje, Miguel Alcántara, sigue siendo recordado por los espectadores como una de las almas más cálidas y humanas de la ficción.