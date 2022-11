Juan no se corta en First Dates: “Me identifico con Fernando Esteso y Andrés Pajares”

Juan ha llegado a First Dates con mucho humor y con ganas de encontrar a una mujer buena Mercedes ha ido con ilusión, pero no le ha gustado lo que ha visto

Juan, soltero de 58 años, ha ido al restaurante más conocido de la televisión para ver si encontraba a una mujer con la que poder vivir en pareja. Juan era un tío simpático y alegre que ha confesado que siempre había querido ser humorista. Es más, según ha contado se identificaba con los grandes del humor español: Fernando Esteso y Andrés Pajares. Estos no han sido los únicos a los que ha mencionado, también a José Mota o los míticos Martes y Trece.

“Nunca he tenido la oportunidad” decía el soltero a cámara antes de conocer a Mercedes, su cita. Los dos han percibido algo, pero nada más. Una vez se han sentado a cenar las cosas no han ido por donde los dos esperaban. No han congeniado y tampoco se han gustado. Juan ha comentado que era buena mujer pero que le parecía aburrida. Ella en cambio aunque se lo ha pasado bien tampoco se veía futuro con su soltero.

Al final, como era de esperar, en la decisión final los dos se han dado calabazas mutuamente y se han vuelto por donde habían venido. Solo ha quedado la pequeña promesa de tener una bonita amistad.