Juan Carlos Rivero inaugura la nueva etapa de 'Estudio Estadio' liándola en redes

Durante las dos últimas temporadas de 'Estudio Estadio', el mítico programa deportivo de RTVE, hubo una colaboradora destacada, Nerea Zusberro, que dejará de estar presente en la nueva etapa presentada por Juan Carlos Rivero.

Lo peor de todo es que esta temporada que no ha hecho más que empezar, lo ha hecho rodeada de polémica por culpa de las formas en las que Rivero le ha comunicado a Nerea que ya no formará parte del formato.

"Hoy, primer lunes de Liga 24/25, es el momento perfecto para contaros que no habrá más ‘lunes disfrutones’. Estudio Estadio, que ha sido ‘hogar’ durante las dos últimas temporadas, toma un rumbo del que ni me siento ni seré parte", expresó la ex colaboradora de 'Estudio Estadio' en su cuenta de X con respeto al programa.

Pero Juan Carlos Rivero debió entender otra cosa ya que la forma de responder a Nerea Zusberro ha sido, cuanto menos, deleznable: "no formarás parte, no tengas la menor duda", comentario que ha levantado mucha polémica entre los seguidores de ambos periodistas.

"Bastante repugnante tratar así a una trabajadora y compañera" o "eres un comentarista de mierda" son tan solo algunos de los calificativos que ha recibido el presentador de 'Estudio Estadio". Por el momento, el mensaje publicado el 20 de agosto sigue ahí y no existe ninguna disculpa pública de parte de Juan Carlos Rivero.