Josep Pedrerol, más enfadado que nunca tras la derrota del Barça en el Clásico

"No hay nada que invite al optimismo", asegura el presentador de El Chiringuito de Jugones

El Real Madrid ganó 3-1 al F.C. Barcelona en el Clásico que se disputó este pasado fin de semana, siendo un ejemplo más de que algo ocurre en el seno del club azulgrana. Era una oportunidad de oro para ser líderes en solitario de LaLiga, una oportunidad completamente perdida que Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito de Jugones, no ha tardado en comentar.

"Este Barça es un desastre. Xavi, ¿puedes sacarlo adelante? ¡Dilo!", empezó a decir un visiblemente cabreado Pedrerol. Eso sí, no se quedó aquí, e hizo referencia a los cánticos "de cachondeo" que el público realizó en pleno Clásico, y que se pudieron escuchar con claridad desde casa: "el Xavi quédate ha sido para decir que no tenemos rival... hoy el Bernabéu se ha reído del Barcelona".

"Lo grave de hoy es que el Barcelona no es rival y el proyecto se desmorona. Hay que hacer autocrítica. Los mejores como Bayern, Inter y Madrid te han pintado la cara y has ganado a equipos débiles", añadió Pedrerol, recordando que las últimas actuaciones del Barça en el terreno de juego no han sido para enmarcar.

Y acerca de Xavi Hernández, cómo no, Josep Pedrerol también ha sido muy tajante: "Xavi se llama como se llama y es historia como jugador del Barcelona. Si no hubiese sido historia del Barça estaría en la calle. No hay nada que invite al optimismo".