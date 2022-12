Josep Pedrerol alucina con el desempeño de este miembro de El Chiringuito en Pasapalabra

Alex Silvestre podría ser un buen concursante de Pasapalabra si se lo propone "Eso sí, queremos más imitaciones...", le pide El Chiringuito a su colaborador

El nombre de Álex Silvestre ha estado en boca de todos durante los últimos meses por ser uno de los fichajes estrella de DAZN de cara a sus retransmisiones de LaLiga 2022/23. El colaborador de El Chiringuito de Jugones dio un paso importantísimo en su carrera, sin abandonar la que considera que es su casa.

Ahora bien, en esta ocasión, es noticia por una razón bien diferente: ha dado un nuevo recital en Pasapalabra y lo ha comentado en su formato. "Hoy hemos ganado, estamos en el equipo azul. Eso significa que ganamos ayer en general. Hoy sí me ha tocado ganar la prueba de la música". Álex no ha cantado, pero sí que ha acertado una canción en la tercera pista y ha ganado el juego de Pasapalabra, un regalo estrella para estas Navidades.

El enfrentamiento entre Nacho Guerrero y Álex Silvestre ha estado marcado por una canción del año 1971: "¡pónmelas más modernas!", pidió el colaborador de El Chiringuito de Jugones. Por detrás se escuchaba a sus compañeros decir que parecía "música de ascensor", de ahí que no fuera nada fácil acertar. Menos mal que a Álex se le encendió la bombilla y supo que el tema era What's Going On, un clásico de la música que le permitió ganar a su equipo otros 2 puntos para la prueba final.