José Tomás al recibir un "no" de su soltera de First Dates: “Me has dejado hecho polvo"

José Tomás y Patricia han tenido una cita muy divertida, pero no ha acabado bien Ella le ha dado calabazas después de los bailes y las risas

José Tomás ha llegado con muchos nervios a First Dates. Allí ha sido recibido por el mítico Carlos Sobera, quien le ha acompañado hasta la barra del restaurante donde el guapo de Matías le ha servido la bebida. Esperando a su soltera, allí se ha presentado Patricia, una joven atractiva rubia que le ha encandilado nada más verla. "ha sido un boom, tengo las mariposas en el estómago” ha comentado José Tomás nada más verla entrar por la puerta.

Una vez los dos han aceptado sentarse a cenar, la cita no podría haber ido más sobre ruedas. Risas y anécdotas se han sucedido sin final. Se han conocido mejor y han descubierto que eran bastante compatibles. Es más, en un momento de la cena se han atrevido incluso a echarse un baile. Después de esto, José Tomás estaba bastante seguro de que habían conectado, sin embargo, la realidad era otra diferente.

En la decisión final ella ha dejado claro que se lo había pasado fenomenal, pero que estaba buscando otra cosa. Esto le ha sentado al soltero como una patada, ya que no ha dudado en soltar que "Me has roto, me he quedado hecho polvo, pensaba que ibas a decir que sí”. Lo sentimos mucho por él, otra vez será.