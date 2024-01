José Manuel Pinto ficha por Telecinco

Mediaset ha comenzado a revelar las novedades de su próximo concurso 'Bailando con las Estrellas'. Hasta el momento, Telecinco ha anunciado a diez participantes, que como acostumbra el formato, son celebridades de diferentes sectores populares.

Entre ellos, encontramos a la cantante María Isabel, ganadora de Eurovisión Júnior en 2004 y el exjugador del Real Madrid, Miguel Torres, que no será el único futbolista de la edición.

Los aficionados del fútbol han quedado sorprendidos ante la incorporación de José Manuel Pinto, exportero del Celta del Vigo y el Fútbol Club Barcelona. Campeón de todo con Guardiola y protagonista en los torneos coperos, el portero se retiró del fútbol en 2014. Desde entonces, se ha dedicado a la producción musical y el mundo del fitness.

Pinto confirmó su participación a través de la cuenta de Instagram de Telecinco, con esta declaración: "No tengo experiencia en el mundo del baile. Para mí es un reto y me motiva porque me encantará aprender muchísimo de todos estos estilos de baile. Todos los deportistas de élite tenemos esa faceta de velocidad, coordinación, agilidad y concentración. Está claro que lo voy a dar todo".

La participación del portero en 'Bailando con las Estrellas' será su primera aparición en televisión desde que terminó su carrera deportiva. José Manuel Pinto comenzó su trayectoria en el Club Deportivo Safa San Luis del Puerto de Santa María, y pasó por el Real Betis Balompié antes de destacar en el Celta de Vigo, ganando el Trofeo Zamora en 2005-2006.