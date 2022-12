José Luis Sánchez explica su teoría de la conspiración sobre que el Mundial está amañado

"¿Está el Mundial preparado para que Argentina gane por lo civil o lo criminal?" Su discurso ha dividido a la audiencia

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene a sus dos finalistas: Argentina y Francia se batirán en duelo este próximo domingo 18 de diciembre de 2022, en un partido que llega rodeado de polémica. Son algunos los que consideran que la Copa del Mundo estaría amañada, pero José Luis Sánchez ha roto una lanza en favor a la selección argentina.

"Este Mundial está preparado para que lo gane Argentina. No quiero creer eso, no lo quiero creer, no. No, porque voy a decir una cosa y voy a romper una lanza en favor a Argentina. Ha jugado muy bien y Scaloni ha dado una lección como entrenador ante Arabia Saudí, ha tocado las letras adecuadas y ha sustituido a los jugadores indicados para llegar a la final del Mundial.

Creo que, más allá de los Penaltis, que les han pitado mucho y algunos de ellos un tanto dudoso, creo que a nivel futbolístico se ha rehecho extraordinariamente del batacazo ante Arabia Saudí, y es de pleno derecho finalista porque ha jugado muy bien. Y creo que hay que quitarse el sombrero con Scaloni, un entrenador que sabe levantarse de esa manera, quitar pesos pesados del once inicial y sabe darle a cada uno su espacio como vimos en el 3 - 0 frente a Croacia sacando a jugadores que no habían debutado en el Mundial. Maravilloso."

Para mi Argentina está en la final del Mundial de pleno derecho. Ni arbitraje, ni respeto de los árbitros a Messi... Se lo ha ganado el campo. Por eso no me gustaba leer el comentario [que estuviera el Mundial amañado]". ¿Estás de acuerdo con José Luis Sánchez, colaborador de El Chiringuito de Jugones? ¿O tú piensas que el Mundial de Qatar 2022 está amañado?