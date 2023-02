José Luis huye de First Dates al descubrir el ego de su cita

José Luis ha acabado hasta las narices de su cita en First Dates por el ego que tenía Teresa, su soltera, no ha dejado de hablar de sí misma y de criticar lo que hacia él

José Luis y Teresa no han tenido lo que se dice una buena cita, la verdad es que ha ido de mal en peor hasta su desenlace. Teresa era una mujer ya entrada en edad muy echada para delante, con ganas de juerga y que había hecho, según ella, muchas cosas en su vida sobre todo viajar.

No ha dudado en contar por ejemplo que había estado al menos doce veces en Nueva York. Algo de lo que estaba orgullosa. Mientras Matías le servía la bebida ha entrado su soltero: José Luis.

La verdad es que Teresa se le ha caído el santo a los pies, ya que no le ha gustado nada el aspecto del hombre, ni tampoco su forma de vestir. Él, que ha ido en traje, quería aparentar ser elegante, pero ella le ha dicho que no, que no era atractivo. Así mismo, aunque ambos han aceptado cenar, ella no ha dejado de hablar de sus viajes y de lo "culta" que era. Al final José Luis ha acabado cansado de esta dinámica.

Diciendo que su soltero apenas tenía temas de conversación y que no era atractivo, en la decisión final ya ha quedado claro que no habría una segunda cita. Y así ha sido, cada uno se ha ido por donde ha venido. Nos alegramos por José Luis.