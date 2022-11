José al enterarse de que a su cita le gustan los tríos: “No quiero luchas de espadas”

Irina y José han tenido una bonita velada en First Dates llena de intercambios de opiniones Él era más tradicional de lo que parecía y no estaba de acuerdo en algunas cosas con Irina

Irina ha ido a First Dates en busca de un hombre que tuviera una mentalidad abierta, sin embargo, allí se ha encontrado con José. El chico, atractivo y de buen ver, no era exactamente lo que ella creía que iba a ver en el famoso restaurante. No obstante, le ha gustado y ambos han decidido tener una bonita velada después de las presentaciones que ha hecho Carlos Sobera en la entrada.

Una vez sentados en la mesa ambos se han querido conocer mejor y han empezado hablar de sus gustos y sus pasiones. La verdad es que a Irina le ha sorprendido su cita, puesto que su apariencia no iba acorde a su personalidad. Incluso le ha hecho dudar de su origen, puesto que él ha tenido que decir que es español, pero que se da rayos uva por sufrir psoriasis. Cuando han llegado al tema de las relaciones sentimentales y el sexo han tenido ligeras diferencias.

Ella ha querido saber si haría un trío con otra chica, a esta proposición él ha dicho que sí encantado. No obstante, cuando ella ha comentado que si fuera otro chico, José no se ha reído tanto. Según ha comentado “No vaya a ser que tengamos un choque, lucha de espadas, no, por favor”. Así mismo Irina quería una relación abierta, y él la verdad es que era más tradicional. Sin embargo, tras el reservado ambos han dicho que sí a una segunda cita.