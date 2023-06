José al conocer a su cita en 'First Dates': "¿De verdad? ¿Ella es la que va a cenar conmigo?"

Este miércoles el programa ha juntado a María y José El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este miércoles el programa ha juntado a María (35 años) y José (36). La soltera ha dejado claro que no se considera "ni un pivonazo ni un craco, solamente una persona normalita que le gusta cuidarse y bastante presumida". El comensal ha comentado que le gusta mucho el metal y las motos, pero que su vida "gira entorno a mi perrita y a mí".

Cuando el soltero ha visto a su cita, ha alucinado: "¿De verdad? ¿Ella es la que va a cenar conmigo? Ostia, pues interesante". José ha asegurado que le ha gustado mucho, que es una chica muy atractiva y muy guapa que le ha llamado la atención.

Entre ambos han encontrado muchas diferencias, una de ellas es que ella es muy activa en las redes sociales, publica muchas fotografías "sensuales". En cambio, no se siente atraído por las redes sociales. María le ha preguntado si acepta que comparta ese tipo de fotografías y él la apoya: "No me molesta (...) Le gusta y cuando tienes una pasión, tengo que darte ánimos".

Otra de las diferencias es que a José le gusta la política, y a María "nada". La comensal ha dejado muy claro que no se interesa por ese mundo y que ni si quiera va a votar. No solamente eso, y es que a él le encanta conducir coches y motos, mientras que ella no tiene ni carnet.

En la decisión final, José ha comentado que le gustaría tener una segunda cita con ella porque aunque tengan diferencias, podrían llevarse bien. En cambio, María ha explicado que no ha sentido mucho feeling y que le ha faltado compatibilidad, y por lo tanto, no quiere un segundo encuentro.