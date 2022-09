José en su cita de First Dates: “Lo único que veía eran las dos tetas”

Rosario y José han tenido una bonita velada dentro del restaurante First Dates Al final él no ha querido continuar con una segunda cita, pero sí a ser amigos

Rosario y José han tenido una bonita cita en First Dates, no obstante, parece que eso no es condición para que luego en la decisión final aparezca la promesa de una segunda cita. A veces las cosas que parecen ir a la perfección en realidad son un espejismo.

Mientras esperaba a su cita Rosario se ha sentido muy contenta por ver llegar a José. Todo de él le ha encantado, su olor, físico y espiritualidad. Sin embargo él no ha sentido ni una chispa dentro de sí que le dijera que Rosario era lo que estaba buscando. Ella buscaba “un hombre maduro, atractivo, que aún le quede un poquito de pelo, con mirada interesante, que tenga cierta cultura, un poquito picarón, sin exagerar… voy a buscarlo”.

José en cambio aseguraba que el a los 70 años se sentía como “un Tony Manero”. Ha contado que a los 17 años ligaba un montón, pero ahora se sentía fuera de juego. En un momento de la cita los dos han bailado. A él no le ha gustado y ha hecho lo que ha podido, pero sí que se ha quedado embelesado con el escote de Rosario. Tanto que ha comentado “lo único que veía eran las dos tetas así”. Al final él le ha dado calabazas y ella se ha quedado con ganas de más.