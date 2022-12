Jorge Javier Vázquez habla sobre Sálvame 2, el posible sucesor de Sálvame

"Con su éxito, tardaríamos dos semanas en estrenar Sálvame 2" "Si se acabara 'Sálvame' no idearía ningún plan a corto plazo"

Sálvame se encuentra en horas bajas, pero es un formato aún con recorrido: las audiencias han descendido durante los últimos meses, aunque esta merma podría estar motivada por un estado de salud de Telecinco bastante preocupante que ha perjudicado a casi todos los programas de la cadena. Aún así, Jorge Javier Vázquez tiene claro que puede acabar en cualquier momento, pero también es positivo respecto al futuro.

"Si se acabara Sálvame no idearía ningún plan a corto plazo (...) porque me gustaría pasar días en casa ordenando muebles, armarios, desprendiéndome de todas aquellas cosas que ocupan espacios innecesarios", explica el presentador en su blog de la revista Lecturas.

En este mismo artículo, se sorprende que le pregunten por el fin de Sálvame "cuando el programa sigue liderando las tardes. Especulan con mi futuro en la cadena cuando nadie me ha dicho que no vaya a presentar Supervivientes, sino todo lo contrario". Su contrato de larga duración le liga a la cadena durante el tiempo que sea necesario, y "teniendo en cuenta el éxito que tiene el programa, no me extrañaría nada que el día de mañana, cuando cierre Sálvame, tardemos solo dos o tres semanas en estrenar Sálvame 2: La saga continúa. Mismos presentadores, mismos colaboradores y un retoque o dos en el decorado".