Jorge Javier Vázquez confiesa haber querido abandonar la televisión

Jorge Javier Vázquez es uno de los presentadores más importantes de Mediaset, a pesar de que muchas voces le han querido echar antes de tiempo. Sin embargo, el periodista y comunicador catalán se ha abierto en canal en la exclusiva que ha concedido este miércoles a la revista Lecturas con motivo de la operación de rostro a la que se acaba de someter.

¿Por qué Jorge Javier Vázquez quiso abandonar la televisión?

"Me he querido ir dos veces de Mediaset porque no me sentía querido (...). Estaba dispuesto a renunciar a muchos millones", asegura Jorge Javier Vázquez. Nunca antes el presentador expuso esta realidad, pero estar al frente de un programa tan intenso como Sálvame no es nada fácil y esta es una de sus principales consecuencias.

En cuanto a la operación de cara, "me he hecho una blefaroplastia, la zona de arriba y la de abajo", explica Jorge Javier Vázquez en la citada revista. También detalló en qué consistió la intervención: la grasa que le han quitado de la zona de abajo, se la colocaron en los párpados para cubrir las ojeras. Y por lo que dice, no se le nota en absoluto la cicatriz.

