Nuevo rostro
Jorge Javier revoluciona el estreno de ‘Supervivientes' con una visible operación de estética en la cara
El presentador se ha sometido a un lifting facial en los últimos días
Redacción Yotele
El estreno de la segunda edición de ‘Supervivientes: All Stars' estuvo marcado por los conflictos originados por las protestas pacíficas de los garífunas en las playas donde se iban a realizar los juegos, reclamando supuestamente protección por la naturaleza al reality, y por un radical cambio de aspecto físico de Jorge Javier Vázquez.
El presentador se ha sometido este verano a una importante y profunda intervención de cirugía estética en su rostro, que llamó la atención de los espectadores de la primera gala. Concretamente, se ha hecho un lifting para corregir el descolgamiento de la piel, propio del paso del tiempo.
Se desconoce en qué fecha exacta se hizo la intervención, pero pese a la visible inflamación que todavía tenía, se podía apreciar el cambio perfectamente. Aunque el propio Jorge Javier no hizo ningún comentario al respecto y la realización del reality evitó en todo momento los primeros planos, la audiencia se percató del cambio y Sandra Barneda le hizo un comentario en directo: "Estás espectacular".
