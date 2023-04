Jorge Javier para los pies a Ginés mientras hacía trampas en 'Supervivientes'

El presentador se ha percatado de que el concursante estaba intentando hacer trampas El rey de los bocadillos XXL está generando mucha polémica en el concurso

Ginés Corregüela está siendo un concursante muy polémico en 'Supervivientes 2023' debido a sus relaciones amorosas. Ahora, su actual novia, Yaiza Martín, también está concursando en el reality.

Este jueves se está llevando a cabo la unificación: 'Cayo Paloma' y 'Cabeza de León' se juntan y vivirán en 'playa Pelícano'. Antes de eso, los concursantes han disfrutado de unos segundos para coger los objetos o pertenencias que le diesen tiempo, y llevarlas a una barca.

Ginés Corregüela ha contado con 30 segundos, pero todo lo que ha cogido lo ha tenido que dejar porque "estaba fuera de tiempo", según ha comentado Jorge Javier Vázquez. El presentador ha comentado que al no cumplir el tiempo, todo lo que había cogido no lo podia "meter en la barca".

Jorge Javier ya había avisado que se podían llevar todo lo que cogiese antes del tiempo, pero lo que estaba fuera, tenían que dejarlo: "He dicho treinta segundos, ni uno más, ni uno menos".

Mientras los otros concursantes estaban haciéndose con sus pertenencias, el presentador de 'Supervivientes' se ha dado cuenta de que Ginés había cogido una de sus camisetas, que no ha podido meter en la barca, y se la ha enganchado en la parte de atrás del pantalón. Al verlo, Jorge Javier le ha comentado: "La camiseta, he visto que te la estás poniendo detrás, que te estoy viendo, que te piensas que no veo".