Jorge Javier deja en evidencia a un dirigente de PP de Ayuso: "Póngase a trabajar"

El presentador desmintió que estuviese en la manifestación por la sanidad pública madrileña, tal y cómo aseguró Alfonso Serrano

Jorge Javier Vázquez vuelve a ser muy tajante con los ataques hacia su persona. El presentador ha desmontado el tuit que publicó Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, en el que le citó en relación a la manifestación por la sanidad pública con capturas de una información sobre un pleito con Hacienda: "No faltaba nadie. Jorge Javier, Bardem… hasta Almodovar. Grandes usuarios de la sanidad pública que contribuyen con sus impuestos a sostenerla".

"Sr Serrano: no he estado en la manifestación. La apoyo, pero estar, estar, no he estado. Le debe importar poco que le desmienta, eso es lo malo", le contestó el presentador al dirigente popular.

Vázquez no termino ahí su contestación a Alfonso Serrano, ya que también le dedicó unas tajantes frases en la que también le hacía una recomendación: "Maltratan y señalan públicamente a aquellos que no les votan. Por el bien de todos póngase a trabajar en vez de darle tanto al Twitter".

Sr Serrano: no he estado en la manifestación. La apoyo, pero estar, estar, no he estado. Le debe importar poco que le desmienta, eso es lo malo. Maltratan y señalan públicamente a aquellos que no les votan. Por el bien de TODOS póngase a trabajar en vez de darle tanto al Twitter. https://t.co/mH2FDM7VEN — Jorge Javier Vázquez (@jjaviervazquez) 13 de noviembre de 2022

Cabe destacar que el comunicador también dejó en evidencia al PP de Madrid después de que utilizasen la antigua deuda que el comunicador tuvo con Hacienda en forma de indirecta para atacarle: "Hola, Jorge. Habría que mirar las bases por si uno de los requisitos indispensables es estar al corriente de pago con Hacienda".

Esto hizo que Jorge Javier estallase y le diese un contundente zasca a la formación política conservadora en otro tuit. El presentador publicó dos documentos con los que probó que está al corriente de pago en sus obligaciones con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

"En el próximo tuit me llamáis etarra y ya habéis echado el día. Saludos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso y al comisionista pandémico de su hermano. Que pidáis esto vosotros, precisamente vosotros…", escribió en este último tuit.