Jorge Fernández se sorprende por el talento de este concursante de La ruleta de la suerte

El participante demuestra tener un gran talento para ligar

La ruleta de la suerte, quizás por ser un programa diario, no deja de acaparar titulares. En el caso del programa del lunes 3 de julio, que por fin ha estrenado decoración veraniega en su plató, es tendencia por el talento de uno de los concursantes que ha descubierto Jorge Fernández. El presentador se ha sorprendido tanto como nosotros por Miguelón. ¿Qué ha pasado y a qué viene el impacto?

El presentador ha presentado a cada aspirante como hace habitualmente. Cuando le ha tocado a Miguelón, este no ha dudado en revelar un secreto que le acompaña desde hace años: puede leer al revés, y prefiere hacerlo así en lugar de apostar por el método tradicional. Además, añade que "antes lo usaba para ligar, pero no me comía ni un rosco".

Evidentemente, es un talento único el que tiene Miguelón porque pocos son capaces de igualar esta técnica de lectura invertida. Ahora bien, Jorge Fernández tiene claro por qué no le funcionaba esta habilidad al concursante: "normal que no ligues, co**. Es que si pillas así eres un fenómeno".

Existen pocas personas como Miguelón, capaces de leer al revés. La pregunta que nos hacemos ahora es si esta técnica le habrá ayudado en el concurso, o en cambio, le ha complicado más de lo previsto la resolución de los paneles.