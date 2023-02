Jordi Évole revela en Pasapalabra qué invitadas se le resisten en Lo de Évole

Tanto Isabel Díaz Ayuso como Alaska no han accedido a participar por ahora Sí que formarán parte de la nueva temporada María del Monte o Macarena Olona

La nueva temporada de Lo de Évole ha comenzado por todo lo alto, con Estopa como primeros invitados. Sin embargo, la promoción no cesa y el presentador se ha sentado en el plató de Pasapalabra para dar a conocer el formato que se emite cada domingo en LaSexta. En esta participación, Jordi Évole ha confesado quiénes son las dos invitadas que se le resisten, al mismo tiempo que ha confirmado algunas de las personas que charlarán con él durante las próximas semanas.

"Durante este año, en la temporada de Lo de Évole habrá muchas mujeres. Desde María del Monte hasta Macarena Olona, pasando por Maruja Torres, la cual me hace mucha ilusión poder entrevistarla". Sin embargo, aprovechando que en Pasapalabra también estaba Mario Vaquerizo, para lanzar un dardo envenenado a su pareja. "hay dos personas a las que nunca he podido entrevistar y creo que me puede echar una mano (...). Una de ellas es Alaska".

¿Quién es la otra mujer a la que no ha podido entrevistar todavía Jordi Évole? "La segunda es una chica que se llama Isabel y preside una comunidad autónoma. Me gustaría entrevistar a Isabel Díaz Ayuso", amiga íntima de Mario Vaquerizo si recurrimos al vídeo promocional de la Comunidad de Madrid que ambos orquestaron.