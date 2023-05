Jordi Cruz explota como nunca en MasterChef 11: "es una vergüenza"

El cocinero no toleró en absoluto la actitud de dos concursantes "No nos ha dado tiempo a emplatar, nos han faltado un par de minutos", aseguró uno de ellos

La tensión se corta con un cuchillo en el plató de MasterChef 11. Conforme avanza la edición, los concursantes se enfrentan a un juicio mucho más crítico de parte de los chefs, algo que se volvió a ver en el último programa después de que Jordi Cruz explotase como nunca antes contra dos de los participantes: "no nos ha dado tiempo a emplatar, nos han faltado un par de minutos", se refirió Jorge Juan. Tanto él como Ana no pudieron preparar el plato a tiempo.

Jordi Cruz les pidió que emplatasen de inmediato, pero Ana no reaccionaba, a lo que el cocinero les dijo:" vienen unos comensales que no van a comer... ¿Los comensales sin comer? No, es una falta de respeto. No quiero faltas de respeto, así que no la pagues conmigo".

Acto seguido, los espectadores pudimos ver la cata, pero la actitud no cambió demasiado: los concursantes no modificaron su actitud, alegres y satisfechos, aunque algo decepcionados por el juicio de Jordi Cruz. De esta forma, el chef no dudó en recriminarles: "¿qué habéis hecho en 75 minutos que justifique no presentar nada y hacer el ridículo? Si os sentara mal dejar sin comer a nuestros compañeros, habríais estado un poco más decaído, pero habéis estado de cachondeo".

Finalmente, Jordi Cruz sentenció la situación, pidiendo que recuperen la humidad que mostraron al principio de la edición: "poneos las pilas, porque esto es una vergüenza".