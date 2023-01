Jordan y Ainhoa no sintonizan en First Dates debido a la personalidad de él

Jordan y Ainhoa han tenido una cita que no ha pasado de lo cordial debido a su personalidad Ainhoa tenía claro que no quería una segunda cita con alguien que se dice "inestable" mentalmente

Jordan y Ainhoa han tenido más de una diferencia en su cita de First Dates. El motivo de esto ha sido la actitud y la personalidad de Jordan, quien no ha dudado en contar que se llamaba así después de nacer en el año 92 cuando se celebraron las olimpiadas en Barcelona. Allí, su madre, vio un partido de baloncesto y por eso lleva el nombre del famoso jugador de baloncesto. Así mismo, aunque los dos jóvenes solteros han sentido cosas al verse, las cosas no han terminado bien en la cena.

Todo ha ido sobre ruedas en la primera parte de la cita. Allí se han ido conociendo un poco mejor, hablando de sus personalidades y de cómo básicamente entendían el mundo que les rodeaba. Jordan ha contado que era un tipo inestable, es decir, que "hoy veía las cosas de blanco y al día siguente de negro". Esto ha provocado un rechazo en Ainhoa, ya que no quería estar con alguien de su tipo. Además ha comentado que tenía pinta de "plaboy" es decir, "Follo y me voy".

Cuando ha llegado el momento de la decisión final, Ainhoa le ha hecho una pregunta más para asegurarse y después de la contestación de Jordan, tenía claro que no quería tener una segunda cita con él.