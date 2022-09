Joel y Miriam los dos solteros compatibles que han decidido no irse juntos

Joel y Miriam han tenido una velada de lo más especial en el restaurante First Dates A pesar de tener muchas cosas en común, Miriam le ha dado calabazas

La pasada noche Joel y Miriam tuvieron una cita que podría haber salido a las mil maravillas. Es más todo el mundo creía que no podían congeniar mejor. Los dos solteros han entrado en el restaurante de First Dates con todas las ganas de conocerse. Cuando han empezado a hablar pues han podido comprobar que tenían muchos gustos en común y en definitiva, congeniaban.

Miriam le ha enseñado a él el tatuaje que tenía y él le ha contado que se acababa de recorrer España en furgoneta con la única compañía de su perro. Este plan a Miriam le ha encantado y estaba deseando apuntarse. No obstante, y a pesar de tantas coincidencias, incluso en la propia forma de vestir ambos tenían similitudes, la chica no ha quedado satisfecha con el físico de Joel.

Esto ha sido lo determinante en la cita que ambos han tenido dentro de First Dates. Ella ha llamado a su hermana, quien le ha dicho que le diera una oportunidad. Sin embargo, cuando ya estaban sentados para decir sí o no, ella ha decidido que no quería una segunda cita.