Joaquín Sánchez sorprende en 'El Hormiguero' con su confesión sobre su futuro respecto al Betis

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Ayer acudieron al programa Joaquín Sánchez y Susana Saborido. El exfutbolista ha acudido junto a su mujer, Susana Saborido, para presentar 'Emparejados', el nuevo programa de Antena 3 donde todo ocurre en pareja.

El exfutbolista y su esposa entraron al plató con gran entusiasmo, a bordo de un descapotable blanco y con el himno del Betis sonando de fondo, en un guiño al equipo que marcó la carrera de Joaquín.

En clave deportiva, el presentador Pablo Motos subrayó que Joaquín sigue ligado al Betis como integrante de la dirección deportiva y, además, es uno de los principales accionistas de la entidad de Heliópolis.

Es por eso que, cuando fue preguntado por si tenía intención de convertirse en el futuro presidente del club verdiblanco, su respuesta fue clara.

"Ser presidente del Betis tiene que ser lo más. Después de haber sido futbolista, como ha sido mi caso, haber cumplido tantos sueños, seguir ligado al club de mis amores y ser parte del club en la dirección técnica, donde estoy muy a gusto y donde me siento importante y útil, ser presidente del Betis tiene que ser la hostia, pero es un paso que si el día de mañana se da, pues...", admitió el exfutbolista bético.

Incidiendo en la idea, no cierra la puerta de presidir el Betis. "No, no, no, para nada, para nada, para nada, para nada, para nada", ha sentenciado Joaquín.