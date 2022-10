Javier al hablar de su musculatura en First Dates: “Tengo dos músculos más potentes”

Verónica y Javier han tenido una cita de lo más especial en First Dates Ella quería alguien "más" musculado y él lo ha solucionado con mucho humor

Verónica se ha definido en First Dates como una mujer dura con los hombres, y bueno, se ha notado. A Javier, su cita, le ha hecho sudar la gota gorda para poder conquistarla al final durante el momento del reservado. La soltera incluso le ha llegado a decir que “no tenía músculos suficientes” para ella, un comentario que Javier ha sabido capear con bastante humor para no dejar una situación incómoda.

Ella era una amante de la playa y ha asegurado que está sola porque no hay nadie que le complete. No obstante ha comentado que ha tenido varias parejas, pero que desde hace nada menos que nueve años no quiere compromisos. Javier al contrario es un hombre abierto y alegre que conquista con su carácter. Aunque a ella le ha parecido “es un chico normalito, sin más”.

Cuando ella le ha comentado “Creía que ibas a estar más musculado” él sin cortarse le ha soltado un “Tengo dos músculos más potentes”. Acto seguido Verónica ha hablado de su barriga, a lo que él le ha dicho que de barriga nada. Al final ambos han querido continuar conociéndose.