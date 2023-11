Jaime Cantizano corta en Mañaneros una conexión en directo: "En este tono es imposible"

El presentador se vio obligado a zanjar la conexión por el nerviosismo del 'invitado'

Es habitual en los programas en directo que algunos invitados no se sientan cómodos y acaben abandonando la conexión. En otros casos, es el formato quien zanja el contacto con la persona para evitar que una bronca vaya a más.

Esto es lo que ha ocurrido en el último programa de Mañaneros, el magacín presentado por Jaime Cantizano en La 1 de RTVE. El comunicador conectó en directo con Pía de Roberti, una mujer que quiso denunciar que, seis meses después de haber llevado su vehículo a reparar al taller, aún no le había sido entregado.

La afectada explicó que entregó el vehículo a finales de marzo y hasta principios de abril no obtuvo respuesta de los responsables del taller: "cambió la avería, cambiaron los presupuestos y cuando me cansé en junio y les dije que quería llevarme el coche, me dijeron que estaba misteriosamente reparado ese día y que tenía que abonar la reparación para podérmelo llevar".

Sin embargo, tras pagar 1.000 euros, el vehículo seguía sin tener el motor colocado en su sitio y ahora el establecimiento exige la entrega de 5.000 euros para entregarle el turismo.

Javier Robles, propietario del taller, habló con el programa y dio su versión de los hechos: "la semana pasada intenté llegar a un acuerdo con ella y ella se sentó delante de mí y lo único que me dijo fue que me iba a denunciar por estafa. Ustedes están hablando de este asunto o dando voz a reseñas de internet y no es de recibo".

▪️ "Mi coche 'secuestrado' en el taller"



Lleva su coche al taller, paga 1.000 euros y aún no lo ha recuperado



Con la afectada está @danidobleglez



🟠#Mañaneros27Nhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/VZ2oxlAut8 — Mañaneros (@MananerosTVE) November 27, 2023

A pesar de que Jaime Cantizano fue correcto al defender la postura del programa, el dueño del establecimiento estaba cada vez más enfadado y nervioso, por lo que el presentador decidió zanjar la conversación: "Javier, en este tono no podemos mantener una conversación (...). Es imposible que se mantenga un debate sereno".