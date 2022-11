Izan Guevara y Carlota Boza... ¿Juntos?

Carlota Boza publicó una fotografía junto al piloto de Moto 3 en el camerino de La Resistencia Se encienden todas las alarmas, e Izan Guevara podría estar con la actriz de La que se avecina

Izan Guevara vuelve a ser protagonista hoy después de serlo en el Estadi de Son Moix de Palma de Mallorca por haber recibido un homenaje en su tierra natal (además de un regalo en forma de camiseta con el dorsal número 28 en la espalda). El piloto español de Moto 3 es ya una joven estrella, algo que demostró con su carisma en el plató de La Resistencia en la visita que realizó esta semana.

Si bien la entrevista que concedió a David Broncano fue muy interesante, el foco se situó en el camerino, estancia en la que Carlota Boza, actriz de La que se avecina, se tomó una fotografía junto al piloto de motociclismo. Ambos aparecen vestidos de negro en uno de los camerinos del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, y es evidente que tanto él como ella acudieron cogidos de la mano al programa de Movistar Plus.

No ha quedado confirmado de modo alguno, pero que Carlota Boza acudiera al debut de Izan Guevara en La Resistencia ha provocado muchos comentarios, siendo el más repetido que estos dos jóvenes serían una supuesta nueva pareja que todavía no ha salido a la luz de forma oficial.Ninguno de los dos se ha pronunciado, pero ha llamado la atención que Carlota respondiera a un usuario en Instagram la pregunta: "¿estás ilusionada con alguien?" con una fotografía en una cascada con la que confesó haber estado durante un año y medio con su ex novio. ¿Por qué no ha contestado de forma directa?