La isla de las tentaciones: Paola sorprende con su actitud hacia Andreu en la última hoguera

Paola y Andreu protagonizaron la hoguera final más tensa de la quinta edición La hoguera comenzó con Andreu corriendo hacia su chica

La isla de las tentaciones 5 ha terminado como la peor edición del programa hasta la fecha. El desgaste del formato es más que evidente, sobre todo debido a unas parejas que no han dado juego casi hasta el último día, y no en todos los casos. Lo sorprendente, eso sí, es que la hoguera final más tensa la han protagonizado Paola y Andreu, la pareja más estable a simple vista.

El problema es que Paola tiene muchos celos y desconfianzas, algo que provocó que una vez él le pidiera un beso y un abrazo, ella le respondiera de forma diametralmente opuesta: "tengo que hablar muchas cosas antes contigo". De esta forma, Andreu se echó a llorar porque no comprendía qué había pasado, pero ella lo aclaró: "primero necesito aclarar ciertas cosas contigo que me han dolido. He pasado una experiencia un poco difícil".

Evidentemente, el programa ha puesto varios vídeos en los que se veía a Andreu muy cerca de Cristina, la tentadora que más cerca ha estado del joven. Eso sí, en ningún momento ha habido deslealtad alguna: "desde el principio has estado tonteando con esta chica, parecías tú el tentador antes que ella. ¿Una amiga más? ¿En plan caliente en la piscina?".

Andreu intento justificarse describiendo a Cristina como un apoyo en el formato, pero Paola no paraba de criticar la actitud de su novio en La isla de las tentaciones: "¿un apoyo es una persona que habla mal de mí y no te cortas? ¿Soy celosa enfermiza? ¿Soy dependiente emocionalmente? Eso me lo ha dicho ella, que se lo has dicho".