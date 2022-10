La isla de las tentaciones: Laura, primera en caer en la tentación

La novia de Mario cae en la infidelidad a pesar de haber criticado a su chico (por menos) La isla de las tentaciones 5 se pone interesante tras varias galas un tanto aburridas

Aunque las dos primeras galas de La isla de las tentaciones 5 han resultado ser un auténtico aburrimiento, la tercera se ha animado con la primera infidelidad. Y por mucho que sorprenda, ha sido Laura, la novia de Mario, la que ha sucumbido a la tentación. No obstante, impacta más bien porque en la hoguera, criticó a más no poder a su chico por las imágenes que vio de él (mucho menos explícitas que las protagonizadas a posteriori por ella).

Laura no ha perdido el tiempo y se ha dejado besar por Adrián, su soltero favorito desde que entró en La isla de las tentaciones 5. El momento ocurrió en plena cocina (¿hay acaso un lugar más romántico? y justo antes de dormir: "no sé si lo he hecho bien o mal, pero es lo que he sentido", ha admitido la joven frente a las cámaras.

El problema es que Laura criticó la actitud de Mario con varias de las solteras, dado que cree que se estaba sobrepasando de dar cariño. Ella, con Sandra Barneda, se hizo la dolida: "no me sale ni llorar, la verdad, me da vergüenza ajena (...). Es que es un cerdo, así de claro. No se merece a una persona como yo. Lo que me da rabia es que me haya hecho perder un año y medio de mi vida. No me siento orgullosa, me arrepiento de todo este año y medio".