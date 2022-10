La isla de las tentaciones: impactados por cómo termina la hoguera de Laura y Mario

Laura mintió: dijo que Mario no sabía lo de Álvaro, y quedó claro que sí "Me piro, te lo juro que no. Me piro de aquí", exclamó Mario visiblemente cabreado

La entrada de Álvaro, el tentador VIP y ex de Rosario, ha dinamitado La isla de las tentaciones 5, una edición que estaba siendo bastante aburrida, y que ahora ha dejado la puerta abierta a nuevas tramas. Laura confirmó que había tenido algo con Álvaro antes de entrar al programa, pero aseguró que Mario no sabía nada, y de enterarse, lo haría en el propio programa.

Poco después, Laura solicitó una hoguera de confrontación: lo que comenzó de forma emotiva, con un abrazo lleno de cariño, se tornó en una tragedia griega. Se confirmó que la joven había mentido: "lo de Álvaro es culpa mía. ¿Puedes parar ya de darle importancia a lo que piensen de ti? Yo también te he pasado errores igual que tú a mi, y me da igual lo que piensen".

En ese momento, Sandra Barneda se da cuenta de la mentira que dijo Laura nada más entrar Álvaro a la Villa: "¿por qué dices que Mario sabía lo de Álvaro? Laura, cuando entró Álvaro y contaste lo ocurrido, tú misma dijiste que no se lo habías contado a Mario porque él no te había preguntado qué había ocurrido. ¿Por qué dices ahora que sí lo sabe?". Rota de dolor, y a punto de justificarse, fue frenada por su novio: "me piro, te lo juro. Me piro de aquí, que sinvergüenza chaval", aseguró Mario.

Finalmente, en el avance del próximo programa se ve la justificación de Laura: "él me pidió que no lo contara porque no quería que la gente pensara que era un pelele". ¿Será ese el verdadero motivo por el cual mintió?