La isla de las tentaciones: ¿Por qué los espectadores se quejan de Yaiza y Álex?

"No puede darme más vergüenza", uno de los comentarios más repetidos de la audiencia La historia de Álex y Marina tenía las horas contadas en La isla de las tentaciones

La isla de las tentaciones nos está regalando su edición más sorprendente, porque pocas son las parejas que están aguantando sin 'caer en la tentación'. Álex y Marina tenían todo para romper rápido, pero la audiencia se está quedando con la boca abierta al comprobar cómo evoluciona la relación que se ha creado entre Álex y Yaiza...

¿Qué ha pasado entre Álex y Yaiza en La isla de las tentaciones

Por un lado, Marina se centró en Manuel, el soltero que más le gustó de su grupo; cayó en la tentación. Por otro lado, Álex conoció a Yaiza, siendo infiel a su chica de la misma forma.

Pero a Yaiza no le gusta que Álex se acuerde de vez en cuando de Marina y surgen los celos. ¿Cómo podía dar un giro de 180 grados esta historia? Con un tatuaje: Yaiza quería tatuar a Álex con su inicial, y el aceptó: "¿sabes que esto es para toda la vida?".

Álex insistía: "esto es para siempre, ya no se borra", a lo que ella decía: "no te olvides de mí". Y el joven parece convencido: "ahora voy a tener el recuerdo de Yaiza de por vida". ¿Qué pensará Marina de esta muestra de amor de Álex hacia Yaiza? La audiencia lo tiene claro: "no puede darme más vergüenza".