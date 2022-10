La isla de las tentaciones 5: Los mejores memes de la última gala

La nueva entrega se caracterizó por la relación entre Hugo y su Cotufita, o por la escapada de Javi Tania Déniz besó finalmente a Hugo Paz tras varios días compartiendo cariñosos momentos

¿A quién no le va a hacer gracia que Hugo Paz llame Cotufita a su interés en La isla de las tentaciones 5? Si estás perdido, Cotufita no es otra que Tania Déniz, pareja de Samuel, y quien ya tiene el honor de haber caído en la tentación con el andaluz. Tras varios días compartiendo momentos íntimos y cariñosos, no han podido aguantar más y se han besado de forma apasionada.

Ahora bien, la audiencia de La isla de las tentaciones 5 no ha aguantado esta escena, y ha acusado a Hugo Paz a través de memes de ser una lapa e ir detrás de Tania todo el día. Eso sí, es ella la que tenía novio en el programa, por lo que solo Tania ha incumplido el límite, por mucho que Hugo se le haya acercado.

Laura: que yo no me he liado, que solo me he dado besos.



Yo: mama que yo no he suspendido, que solo he sacado un 2.

#LaIslaDeLasTentaciones6 pic.twitter.com/inbEIwWzq0