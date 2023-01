Isabel, la soltera de First Dates que emociona a los telespectadores por su confesión

Isabel ha confesado llorando que solo quería un amigo, "alguien en quien confiar" En el programa ha tenido una cita con Juan Antonio, un hombre atractivo para ella

A First Dates va mucha gente de todo tipo buscando las más variadas relaciones sociales. Algunos solteros buscan a una persona que les haga reír, que les complemente o que les acompañe en la incertidumbre de este viaje que es la vida. Isabel buscaba a un amigo, a una persona en la que poder confiar. Unas palabras que ha dicho ante la cámara llorando y emocionando a los telespectadores. En tema de relaciones ha tenido malas experiencias, pero de una de ellas nació su hija, que ya tiene diez años, y es lo más maravilloso del mundo.

La cita que ha tenido en la noche de ayer miércoles ha sido con un soltero atractivo llamado Juan Antonio. Los dos han compartido una velada muy cordial conociéndose mejor en distintos temas: familia, hijos, actividades y gustos. Los dos han descubierto que eran muy de campo, un punto positivo. Sin embargo, Juan Antonio no ha visto feeling y ella tampoco, aunque no le ha dado un "no" rotundo.

En la decisión, ha sido Juan Antonio el que no ha querido volver a saber nada de Isabel. Ella lo ha respetado. Tendrá que seguir buscando a un compañero de viaje y a un amigo en el que poder confiar. Le deseamos mucha suerte en esta búsqueda.