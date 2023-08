Isabel Pantoja, primera invitada en la nueva temporada de El Hormiguero

La tonadillera se sentará en el programa de Pablo Motos buscando arrasar en audiencias

Pablo Motos es un maestro de la televisión: sabe cómo conquistar al público y por eso día tras día es líder de audiencia. Esto queda una vez más patente con el estratégico movimiento que ha realizado El Hormiguero: su primera invitada será Isabel Pantoja, importantísimo personaje público que el pasado ya le dio un récord de audiencia al formato de Antena 3 y que podría repetir la gesta en pleno inicio de la temporada televisiva.

Tal y cómo informa Look, Isabel Pantoja reaparece en televisión para estrenar temporada en El Hormiguero. Pablo Motos y la tonadillera no solo hablarán de temas profesionales, también tratarán asuntos personales. Respecto a los primeros, la cantante ha colgado el cartel de sold out en muchos conciertos de su gira por Latinoamérica, por lo que debe estar muy satisfecha con el resultado.

En cuanto a las vivencias personales, puede que Isabel Pantoja mencione la posible reconciliación con su hijo Kiko Rivera en forma de visita al hospital durante la última intervención a la que el DJ fue sometido.

Desde entonces, en pleno mes de julio, ni él ni ella se han pronunciado acerca de la relación que madre e hijo mantienen. No obstante, puede que Pablo Motos no trate este tema tan personal, tal y cómo viene haciendo durante las últimas temporadas con los invitados más complejos.